Степанов - предпринимателям о карантине: Я понимаю, что вы будете терять средства, но в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я понимаю, что вы будете в эти дни терять средства. Я уверен, что мои коллеги по правительству, по Министерству экономики предложат вам какой-то механизм, каким образом поддержать вас в такой трудный с экономической точки зрения период. Подумайте, что в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека. Этот человек, уже после эпидемии, будет ходить в ваш ресторан, ваше кафе", - обратился глава Минздрава к предпринимателям.
Он также привел пример Израиля, где благодаря внедрению карантина выходного дня не только был остановлен рост заболеваемости COVID-19, но и произошло снижение его уровня.
"Если мы будем уменьшать распространение (коронавируса. - Ред.) хотя бы эти два дня, мы существенно уменьшим нагрузку на медицинскую систему", - подчеркнул министр.