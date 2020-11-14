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Степанов - предпринимателям о карантине: Я понимаю, что вы будете терять средства, но в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека

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Степанов - предпринимателям о карантине: Я понимаю, что вы будете терять средства, но в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека
Министр здравоохранения Максим Степанов призвал представителей бизнеса с пониманием отнестись к необходимости введения такой меры, как карантин выходного дня, ведь это поможет сохранить жизни людей.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что вы будете в эти дни терять средства. Я уверен, что мои коллеги по правительству, по Министерству экономики предложат вам какой-то механизм, каким образом поддержать вас в такой трудный с экономической точки зрения период. Подумайте, что в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека. Этот человек, уже после эпидемии, будет ходить в ваш ресторан, ваше кафе", - обратился глава Минздрава к предпринимателям.

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Он также привел пример Израиля, где благодаря внедрению карантина выходного дня не только был остановлен рост заболеваемости COVID-19, но и произошло снижение его уровня.

"Если мы будем уменьшать распространение (коронавируса. - Ред.) хотя бы эти два дня, мы существенно уменьшим нагрузку на медицинскую систему", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии

  • Александр Лихошва
    Ну это похоже на высер, чем на объяснение
  • Nikolai Chizhevsky
    Лицемерные мерзкие твари от президента Зебила до Степанова и других зеленых гнид как вы цените жизнь людей мы все увидили на сержанте разведчике Ярослава Журавля не говоря про простых смертных предприниматели продавцы консультанты по домам так как скоро будут выбирать от нехватки ивл кому жить а кому нет на деньги которые вы все закатали в асфальт разворовали с ковид фонда чем купить медикаменты апараты ивл или купить масок и раздавать бесплатно или за символичесукю плату
  • Sophia-Maria Duglass
    Степанов- мозги включи - ВЫ ЖЕ НЕ ОСВОБОДИЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ( СПД) ОТ НАЛОГОВ !!!!!!
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