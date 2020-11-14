Саакашвили призывает полицию Грузии не подчиняться властям

Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили обратился к грузинским полицейским с призывом не выполнять приказ властей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на грузинское издание "Interpressnews".

"Я хочу сказать полиции: у вас вообще есть матери? Вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете и как вас заставили замолчать?" - обратился Саакашвили к полицейским.

Саакашвили напомнил стражам порядка, что раньше они были "полицией №1 в мире".

"Как вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете? Вы были полицией №1 в мире, Грузия гордилась вами ... Нельзя, чтобы эта полиция поднимала руку против грузинского народа. Не бойтесь этого, мы подошли к концу", - заявил он.

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Политик призвал сторонников оппозиции не прекращать борьбу против фальсификации выборов.

Напомним, 1 ноября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция заявила о фальсификациях и отказалась признавать результаты голосования. Силовики разогнали акции протеста при помощи водометов. Сейчас власть и оппозиция Грузии находятся в процессе переговоров.

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