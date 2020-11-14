Остановка транспорта привела бы "к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - Степанов

Останавливать работу общественного транспорта, в частности метро, ​​сейчас в Украине нельзя, так как это приведет к полному локдауну.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас много так называемых экспертов начали разводить демагогию, что делать с метро, ​​делать транспортом в будние дни. Но транспорт и метро - это критическая инфраструктура, и мы не можем его остановить, потому что ... это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - сказал руководитель Минздрава.

Напомним, по состоянию на 14 ноября в Украине лабораторно подтверждено 525 176 случаев заболевания COVID-19, из них 9 508 летальных, уже выздоровели 238 811 человек. За сутки выявлено 12 524 новых случая коронавирусной болезни.

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