Совет Церквей просит Кабмин пересмотреть карантинные ограничения относительно богослужений

Большие храмы и молитвенные дома не должны оставаться пустыми, когда у верующих есть потребность в пастырской опеке и духовном утешении в сложные времена карантина.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратил внимание правительства на несбалансированность карантина, сообщает Институт религиозной свободы, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, 11 ноября Кабинет Министров внес изменения в постановление № 641 от 22.07.2020 года, согласно которым все богослужения и другие религиозные мероприятия ограничены количеством в 20 человек. Однако такой обобщенный подход не учитывает особенностей функционирования больших храмов, других культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, которые могут вместить одновременно сотни или даже тысячи верующих.

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Кроме этого, введенное ограничение усложнит способность религиозных общин выполнять свое общественно-важное служение: сбор благотворительных средств, одежды и продуктов питания для распределения среди нуждающихся, в том числе тех, кто потерял работу, бизнес или средства к существованию от последствий введения карантина. Эта проблема особенно актуальна с приближением холодов и усилением экономического кризиса в результате введения более строгих карантинных ограничений.

"В результате введенных ограничений, сотни тысяч верующих не смогут получить должного духовного окормления и реализовать свое конституционное право на свободу вероисповедания. При этом крупные храмы и молитвенные дома будут оставаться почти пустыми в то время, когда Правительство разрешило работать кинотеатрам и театрам при наполнения не более 50% предусмотренных мест в каждом отдельном зале", - отмечается в обращении ВСЦиРО в адрес правительства.

Для исправления такого дисбаланса Всеукраинский Совет Церквей предлагает Правительству обеспечить конституционное право на свободу вероисповедания, несмотря на карантин, следующим образом:

1) в будние дни предусмотреть возможность непрерывного функционирования культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, при условии их наполненности не более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения;

2) религиозные мероприятия в помещениях без стационарных сидений и на открытом воздухе целесообразно ограничивать не конкретным количеством лиц, а требованием соблюдения безопасной физической дистанции минимум в 1,5 метра между присутствующими.

Как сообщалось, именно такой подход был согласован и предложен Правительству к внедрению Министерством культуры и информационной политики, Государственной службой по этнополитике и свободе совести вместе с лидерами крупнейших христианских Церквей 10 ноября 2020 г.