Мэр Краматорска Панков передумал и все-таки ввел в городе карантин выходного дня
"Постановление № 1100 Кабинета Министров говорит о безальтернативном введении карантина выходного дня на всей территории нашего государства", — заявил мэр Андрей Панков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Панков напомнил, что на выходных могут работать только предприятия критической инфраструктуры, медицинские учреждения, аптеки и ветеринарные учреждения, продуктовые магазины, автозаправочные комплексы и автомастерские.
За соблюдением мер будет следить Национальная полиция и Госпотребслужба. И они имеют "всю полноту власти", чтобы применять относительно нарушителей штрафные санкции.
В то же время Панков добавил, что не поддерживает ужесточение карантинных мер на выходных. Он также направил письмо в Кабмин с просьбой об индивидуальном принятии решений по ослаблению карантина, "учитывая особый статус Донецкой области и Краматорска".
"В нашем городе более 48 тысяч переселенцев, большая часть которых работает в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения", — пояснил он.
Накануне мэр говорил, что Краматорск отказался вводить карантин выходного дня, а городская комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать такое решение.