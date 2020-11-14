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Армения подтвердила, что в Нагорном Карабахе погибли более 2,3 тыс. ее солдат

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Армения подтвердила, что в Нагорном Карабахе погибли более 2,3 тыс. ее солдат
Министерство здравоохранения Армении сообщило о 2317 погибших в результате военных действий в Нагорном Карабахе. При этом речь идет только о тех, кто уже прошел судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"На данный момент экспертизу прошли тела 2317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", - заявила она.

Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о 1383 погибших. Азербайджан, ссылаясь на цензуру военного времени, пока не сообщал данных о потерях в своих рядах.

В 1991-1994 годах в войне за Нагорный Карабах погибли около 30 тысяч человек.

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Топ комментарии

  • Elxan Fuad Turan
    Сколка ))))) если посмотрет ролики как Азербайджанские Байрактары уничтажает армяшек и пусскую технику все станет на сваем месте.ешо не шетая "доброволцов"из парашы,окупированного Крыма,сирие,ливие,францие и вагнерцов
  • Татьяна Лайф
    Если учесть, что армянское радио такое же лживое, как и рашистское, то потери в разы больше. Наверное, уже и воевать стало некому, раз пашинян подписал капитуляцию, Остались стоматологи и жарщики шашлыков, разбросанные по всему миру, которые в интернете собирались все идти на карабах, но все никак не получалось.
    Одна из самых лживых наций при этом с имперскими замашками и без всякой самокритики, впереди только кацапы
  • Макс Полиграф
    Смогли и противопоставили гаубицы, грады и Точки-У.
    Или ты думал кацапы "передумали"? В итоге козломордое "колоссальное преимущество" рассосалось бы недели за две. Ты поинтересуйся реальными потерями кацапских войск на Донбасе, а потом придешь еще раз расскажешь за "розовые очки", чучело лишнехромосомное Армения подтвердила, что в Нагорном Карабахе погибли более 2,3 тыс. ее солдат - Цензор.НЕТ 4104
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