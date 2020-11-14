Оккупанты объясняют нехватку воду в Крыму "воровством"

Вице-премьер России Марат Хуснуллин, которого Кремль назначил "куратором" по оккупированному Крыму, считает, что дефицит воды на полуострове объясняется тем, что ее "воруют".

Об этом он заявил российским журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Ключевая проблема потерь - это воровство. Этим тоже надо заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где на сегодняшний день люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало", - сказал Хуснуллин.

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По его словам, к 1 декабря будет разработана программа "по учету и контролю таких потерь".

Проверки также должны показать, где вода вытекает из труб из-за их изношенности. По словам Хуснуллина, официально потери по водоканалам заявляются до 50%. "Если мы 50% потерь ликвидируем, то у нас воды может хватить", - сказал российский чиновник.

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