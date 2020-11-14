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Бывшего шефа спецслужб Армении Ванецяна обвинили в организации беспорядков

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Бывшего шефа спецслужб Армении Ванецяна обвинили в организации беспорядков
Руководитель оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян задержан сотрудниками этого ведомства.

Об этом журналистам сообщила его адвокат Лусине Саакян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам адвоката, Ванецяну предъявлены обвинения в соучастии в организации массовых беспорядков, приготовлении к узурпации государственной власти и приготовлении к убийству государственного деятеля.

Саакян назвала обвинение "политическим преследованием, поскольку Ванецян в числе других оппозиционных лидеров выступал против подписанного премьером соглашения по Карабаху".

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Напомним, в ночь на 10 ноября демонстрантами был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Топ комментарии

  • Alex Coucher
    этот - консерва фсб, Окончил с отличием Академию Федеральной службы безопасности России.
  • три - пятнадцать
    цян цяну рознь.
    армянам там виднее на месте, но справятся, верю, и лишнюю хромосому в себе задушат.
    а как помощь какая нужна будет? - так Азербаиджан мигом выправит ситуацию...
  • Sergej B.
    Пора армянам уже смириться...
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