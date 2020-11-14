Бывшего шефа спецслужб Армении Ванецяна обвинили в организации беспорядков
4 08629
Руководитель оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян задержан сотрудниками этого ведомства.
Об этом журналистам сообщила его адвокат Лусине Саакян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам адвоката, Ванецяну предъявлены обвинения в соучастии в организации массовых беспорядков, приготовлении к узурпации государственной власти и приготовлении к убийству государственного деятеля.
Саакян назвала обвинение "политическим преследованием, поскольку Ванецян в числе других оппозиционных лидеров выступал против подписанного премьером соглашения по Карабаху".
Также на Цензор.НЕТ: Армения и Азербайджан обменялись телами убитых
Напомним, в ночь на 10 ноября демонстрантами был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.