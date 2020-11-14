Новости • Агрессия России против Украины

Оккупанты обстреляли защитников Украины возле Водяного, - штаб ООС

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Оккупанты обстреляли защитников Украины возле Водяного, - штаб ООС
Российские наемники с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе вблизи н.п.Водяное, пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

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Оккупанты обстреляли защитников Украины возле Водяного, - штаб ООС 01

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Топ комментарии

  • pompiere
    Сподіваюсь зеленський та вся зграя зрадників, які бояться за свої стільці ніж за життя захистників України і війну називають - глубокоє пєрєміріє, єслі нє счітать вражєскіх обстрєлов, таки сядуть в тюрму за окозамилювання.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вот сволочи...пока главный счетоводперемирия на больничной койке валяется решили неприцельно и хаотично спровоцировать ?? п*длюки!
  • Порохобандерівець
    До Феофанії не дострелили- значить все добре.
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