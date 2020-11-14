Зеленский опубликовал второе видео из Феофании. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал второй видеоблог из палаты больницы в Феофании, где он лечится от COVID-19.

Видео опубликовано на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз с Русланом Стефанчуком и Алексем Резниковым говорим о карантине выходного дня, выборах в США, работе Верховной Рады, новых КПВВ и здоровье украинцев", - подписал видео Зеленский.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты. Сумма содержания 7,8 тыс. грн в день, - главврач Семенив

12 ноября президент записал первое видеообращение из больничной палаты. Зеленский заявил, что украинские телеканалы не показывают хорошие новости, и поэтому он будет "сам рассказывать вам о событиях рабочего дня".