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Офис Президента хочет собрать на совещание мэров городов, в которых отказываются соблюдать карантин выходного дня, - СМИ

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Офис Президента хочет собрать на совещание мэров городов, в которых отказываются соблюдать карантин выходного дня, - СМИ
В Офисе президента Украины планируют провести совещание с мэрами украинских городов из-за нарушения решения правительства о карантине выходного дня. Это совещание может пройти уже в ближайшие дни.

Об этом со ссылкой на источник в ОП сообщает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего к участию в совещании хотят привлечь мэров городов, в которых карантин не соблюдается. По словам собеседника, точной даты совещания пока нет, но оно может пройти сегодня-завтра.

Ранее в СМИ появились сообщения, что такой разговор пройдет в формате селекторного совещания в 17:00 субботы, 14 ноября. В то же время собеседники "РБК-Украина" среди мэров крупнейших городов сказали, что им приглашение на беседу с президентом пока не поступало.

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Топ комментарии

  • 133133
    так дело в том, что "Офис президента" - это вообще не государственный орган и работают в нём не государственные служащие ?

    С какого хрена выбранные народом главы городов будут общаться с какими-то непонятными частными лицами, попавшими в эту самодеятельную организацию непонятно каким путём ?
  • 133133
    Не надо игнорировать.

    Надо от мерий городов послать на совещание завхозов.

    Шоб завхозы страны общались с завхозами мерий.
  • aleks kyb
    Это если меры захотят. А так - просто пошлют Бубочку. будет не красиво. Гамнокомандующего послали.
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