Новости

Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину

13 65097
Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину
Украине пора забыть навязанную мантру о "разделенной стране", которая обречена на провал.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пишет в блоге НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Страшны не столько утверждения о разделенной Украине, сколько ложные выводы, которые обычно идут в придачу. Например, рассуждают о западе Украины, который говорит на украинском и хочет сближения с ЕС и НАТО, и востоке, который предпочитает русский, отвергая и то, и другое. Об украинских венграх или болгарах, которые якобы только и ждут, чтобы отделиться. Дальше обычно следуют дебри размышлений о том, как все неоднозначно и что Украина якобы должна оставаться буфером между Россией и Западом, что она обречена на провал и распад", - говорит Кулеба.

Министр считает это "полной чушью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев не возражает против закрытия торговых представительств России в Украине, ведь соглашение о них расторгнуто еще в августе, - Кулеба

"По данным социологов, "языковой вопрос" волнует не более одного процента украинцев. После начала российской агрессии большинство украинцев поддерживают курс на вступление Украины в ЕС и НАТО, и эта поддержка растет из года в год. Национальные меньшинства - наше национальное богатство, а не угроза. Вот такая мы единая разделенная страна", - уверен Кулеба.

В качестве примера для сравнения он приводит события 11 сентября 2001 года в США. Тогда пассажиры самолета, захваченного террористами, который был должен врезаться в Капитолий, подняли бунт, в результате которого он не долетел до назначенного места. Американскую нацию Кулеба называет единой разделенной нацией.

"Мы тоже единая разделенная страна. Разнообразие взглядов и мыслей в нашем обществе - это не слабость, а сила. Все зависит от того, как управлять этим разнообразием. Если пустить на самотек, это приведет к руине. Если же грамотно управлять демократическими инструментами политики, разнообразие приводит к процветанию", - пишет министр.

Он предлагает шесть принципов, которые помогут в Объединенные нации: "В случае Украины шесть принципов способны сшить страну: независимость, территориальная целостность, европейский и евроатлантический выбор, свободные выборы, подотчетная власть и украинский язык как государственный. А в остальном можно спорить сколько угодно, быть любого расового и этнического происхождения, голосовать за любую партию и жить в любой области страны. Давайте разрешим себе быть разными, но будем одинаково стремиться к успеху Украины и ее процветанию".

Также читайте: 48% украинцев выступают за признание деятелей УНР борцами за независимость, 16% - против, - опрос "Деминициатив" и КМИС

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • wake up-UA
    А тим часом... Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину - Цензор.НЕТ 9830
    Кулеба назвал шесть принципов, которые "способны сшить" Украину - Цензор.НЕТ 9648
  • Чайка Київ
    Ви праві. До приходу вазеленського був поділ на патріотів та сепарню. Фсьо. Ми були єдиною нацією, незважаючи на політичні симпатії. Ну, окрім ригів та іншого прокацапського лайна, яке сиділо, не відсвічувало. Це вазеленський вкинув тему "какаяразніца", нав'язавши поділ.
  • Ksenia VB
    Перш за все нашому населенню потрібне усвідомлення себе українцями.
    І що в нас окрема держава, межі якої непорушні і захищені.
    І відповідальність за неї накладаються на кожного громадянина.
    А чого ми отримали теперішню ситуацію - через маніпуляції проросіских політиків , засилля московіцької культури, нав'язаної провідними телеканалами, обидлення кварталами, брак історичної освіти, патріотичного виховання та наших власних, не совкових, традицій.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости