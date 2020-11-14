Зеленский: "Наша победа - мы сохранили двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий США"

После выборов в США Украина сохранила неизменную двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий.

И это, по словам президента Владимира Зеленского, "наша победа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства, некоторые внутри страны мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, что очень важно, двухпалатную поддержку США", - отметил Зеленский в своем видеоблоге.

По его словам, это - действительно победа.

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"Наша позиция была правильной, она показала невмешательство в выборы другого государства, а следовательно, самое главное - Украина была и остается партнером и другом как для демократов, так и для республиканцев", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Демократическая партия получила необходимые 218 мест в Палате представителей Конгресса США для сохранения контроля в палате.

В сенате, как ожидается, у республиканцев - хорошие шансы сохранить большинство. Итог там будет подведён в январе, когда состоятся повторные выборы в штате Джорджия. Там, как ожидается, победят кандидаты-республиканцы. 3 ноября они опередили соперников, но не смогли набрать большинство голосов, требуемое в этом штате для избрания в сенат. Поэтому в штате пройдёт дополнительный раунд голосования.

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