Соблюдали карантин только трусы и лохи, - нардеп ОПЗЖ Кива

Народный депутат от партии "Оппозиционная Платформа - За жизнь" высказался о "карантине выходного дня", введенном в Украине с 14 ноября.

Свое мнение он выразил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По итогам субботнего дня, не работали и соблюдали карантин, только трусы и лохи! Плюнь в лицо власти она этого заслужила!", - призвал Кива.

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Напомним, с полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня.

12 ноября правительство Украины опубликовало на своем сайте принятое накануне постановление №1100, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".