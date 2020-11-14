В этом году модернизируют КПВВ на Чонгаре, - Резников
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Сейчас делается все, чтобы помочь украинским гражданам, пребывающим на временно оккупированных территориях, и сохранять с ними связь.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который 14 ноября присоединился к влогу президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
По его словам, именно поэтому 10 ноября с украинской стороны было открыто четыре КПВВ в Донецкой области и три - в Луганской. Резников анонсировал открытие через месяц сервисного центра в Новотроицком.
Также в текущем году модернизируют КПВВ на Чонгаре, а в следующем году на всех КПВВ будут оборудованы сервисные центры.