В этом году модернизируют КПВВ на Чонгаре, - Резников

Сейчас делается все, чтобы помочь украинским гражданам, пребывающим на временно оккупированных территориях, и сохранять с ними связь.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который 14 ноября присоединился к влогу президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

По его словам, именно поэтому 10 ноября с украинской стороны было открыто четыре КПВВ в Донецкой области и три - в Луганской. Резников анонсировал открытие через месяц сервисного центра в Новотроицком.

Также в текущем году модернизируют КПВВ на Чонгаре, а в следующем году на всех КПВВ будут оборудованы сервисные центры.

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