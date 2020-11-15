Верховная Рада должна принять решение относительно Конституционного Суда до конца года, - Зеленский
В своем видеоблоге президент Владимир Зеленский отметил, что многие народные депутаты заболели COVID-19, в частности спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Им желаю здоровья. И всем депутатам, независимо от партии, желаю здоровья", - сказал президент.
Вместе с тем он подчеркнул, что в этом году у парламента еще много работы.
"Это и решение проблемы с Конституционным Судом, и принятие бюджета во втором чтении. И возможные кадровые перестановки. Много важных законов, которые мы обещали в своей программе, а потому никакие вирусы не должны помешать нам, вам это сделать", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.