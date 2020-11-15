Посол США в ОБСЕ Гилмор о новых пунктах пропуска на Донбассе: Они, безусловно, улучшили бы жизнь, но без российской агрессии в них не было бы необходимости

Миссия США в ОБСЕ выразила обеспокоенность тем, что запланированное на 10 ноября открытие нового пункта пропуска на Донбассе не произошло.

Об этом заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Эти новые пункты пропуска, безусловно, улучшили бы жизнь мирных граждан. Но если бы не было российской агрессии, не было бы необходимости для создания пунктов пропуска на суверенной украинской территории", - отметил дипломат.

Российские военные действия в Украине он назвал "агрессивными усилиями разделить страну". Он призвал Москву вывести войска и оружие из восточной Украины.

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Посол США в ОБСЕ также призвал Россию прекратить "кампанию репрессий в Крыму", запугивания и преследования этнических и религиозных меньшинств на полуострове.

"По данным Крымской правозащитной группы, с начала оккупации против религиозных организаций и их членов было возбуждено 101 дело за "незаконную миссионерскую деятельность". Дело крымского мусульманского имама Аблякима Галиева, которому 27 октября предъявлено обвинение за проведение пятничной молитвы, является лишь последним примером расправы над мусульманскими лидерами, которые отказываются подчиняться религиозному руководству, навязанному оккупационными властями. 14 октября суд также оштрафовал ялтинское отделение Российской греко-католической церкви за "незаконную миссионерскую деятельность", поскольку они отказались подчиниться воле оккупационных властей", - пояснил посол Джеймс Гилмор.

Он отметил, что российская оккупационная власть преследует все религиозные группы на полуострове, кроме Русской православной церкви.

Гилмор также отметил, что пандемия коронавируса осложнила работу Наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине, исчерпала их ресурсы и усилила риск для их жизни.

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