Зеленский раскритиковал мэров за отказ вводить "карантин выходного дня": Они думают не о количестве заболевших, а о голосах во втором туре

Карантин выходного дня - это шанс избежать полного закрытия. Задача правительства - помочь представителям малого и среднего бизнеса пережить эти ограничительные меры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что введение карантина выходного дня можно поддерживать либо не поддерживать, но надо понимать, почему было принято такое решение.

"У нас каждый день новые "рекорды" - более 12 тысяч заболевших в день. Нужно сбить динамику роста заболевших. Наши врачи героически противостоят вирусу, но не надо доводить до ситуации, когда им действительно придется выбирать, кого лечить", - сказал президент.

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Он отметил, что введение полного локдауна на всю неделю с целью уменьшения количества больных COVID-19 нанесет значительно больший ущерб бизнесу и экономике, чем карантин выходного дня.

"Карантин выходного дня - это шанс избежать полного закрытия. И если у нас есть такой шанс, мы должны им воспользоваться", - добавил Зеленский.

В то же время президент согласен с тем, что даже такой ограниченный карантин повлечет за собой значительные потери для отдельных сфер бизнеса. Поэтому правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки.

"Это главная задача: правительство должно сделать все, чтобы эти три уик-энда, эти шесть дней, еще раз напоминаю, не стали критическими для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса", - подчеркнул глава государства.

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Он также отметил, что эффективность карантина выходного дня зависит от взаимодействия бизнеса и власти - центральной и местной.

"Но у некоторых мэров, к сожалению, и я это констатирую, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и порой действительно непопулярные шаги потому, что боремся не за личные рейтинги, а за жизни украинцев. Коронавирус заставляет нас принимать сложные решения", - напомнил Зеленский.

Однако, по его словам, если граждане, бизнес и власть на местах реально будут придерживаться карантина в выходные, будет шанс избежать полного локдауна.

Напомним, с полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня.

12 ноября правительство Украины опубликовало на своем сайте принятое накануне постановление №1100, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".

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