Украинка Старикова победила на чемпионате Европы по велотреку
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Елена Старикова финишировала первой в кейрине - гонки с постепенным ускорением - на чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, для Стариковой это уже вторая медаль на этом чемпионате. Ранее она выиграла бронзовую медаль в спринте.
В общем зачете для Украины это уже шестая награда в Пловдиве. Ранее медали брали Роман Гладыш и Татьяна Климченко, еще две награды выиграли в командных гонках.