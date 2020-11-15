Украинка Старикова победила на чемпионате Европы по велотреку

Елена Старикова финишировала первой в кейрине - гонки с постепенным ускорением - на чемпионате Европы по велотреку в болгарском Пловдиве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, для Стариковой это уже вторая медаль на этом чемпионате. Ранее она выиграла бронзовую медаль в спринте.

В общем зачете для Украины это уже шестая награда в Пловдиве. Ранее медали брали Роман Гладыш и Татьяна Климченко, еще две награды выиграли в командных гонках.

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