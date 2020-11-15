Американцы создали в Украине центр для работы против Беларуси, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко утверждает, что в Украине существует центр по расшатыванию ситуации в Беларуси.

Об этом он заявил в интервью иностранным телеканалам, которое транслировали в эфире "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко считает, что ситуацию в стране пытаются раскачать со всех сторон.

"Я говорю - Польша. А мы же знаем, кто в этих центрах сидит: американцы, до единого человека. И, к сожалению, создали второй центр в Украине для работы против Беларуси. Мы его видим, этот центр", - сказал Александр Лукашенко.

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Он также утверждает, что с украинской стороны на территорию Беларуси якобы перешли четыре человека, которые подожгли несколько зданий и автомобилей.

"И эти четыре анархиста, которые прятались в Украине, перешли к нам, и мы их задержали. Они подожгли у нас несколько зданий, автомобилей. Мы видим, кто сегодня пытается сыграть на радикализацию того, что происходит в Беларуси. Дело не во внутренней ситуации. Нас качают со всех сторон", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, 30 октября белорусские силовики отчитались о задержании в 20 км от границы с Украиной группы из 4 "анархистов-диверсантов", которые якобы поджигали автомобили и админздания в Мозыре и Солигорске. По версии белорусских следователей, группа сформировалась в Киеве и собиралась бежать в Украину.