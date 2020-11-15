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Враг за сутки три раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер: потерь нет

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Враг за сутки три раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер: потерь нет
За прошедшие сутки, 14 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились рядом с Водяным. На этом участке на ряду с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксирована работа вражеского снайпера со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов вследствие вражеских провокаций не было.

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С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет.

Враг за сутки три раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер: потерь нет 01

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    шо там у вас за сводка, пока главнокакбыкомандуюющий видосиками балуется? )))
    какой такой снайпер? какая такая ответка?? совсем уже? ну? и как теперь этот день счетоводуперемирия записывать в "ненарушалирежимтишины"??? совести совсем нет...
    думаете как выходной у паркетных стратегов и приболезный напольён, так вам там все позволено-разрешено?даже "ответка" ??? (ага! щаз!!!)
    (пардон за сарказм.)
    короче - ихтамнетским снайперам косоглазия и тремора! ( а нашим - удачной охоты!)
  • 5 копійок
    Говнокомандуючий збацає гнівний відосик, чи втреться і проковтне?
  • Frol Fedoroff
    Шла 1001-я ночь "перемирия" Зежерезады. Обстрелы - неприцельные, снайпера врага - косоглазые, потери ВСУ - не боевые. И каких только сказок не расскажет. эта наша киевская Зехерезада чтобы дотянуть до "рассвета"
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