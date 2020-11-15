Враг за сутки три раза обстрелял позиции ОС на Донбассе, работал снайпер: потерь нет

За прошедшие сутки, 14 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились рядом с Водяным. На этом участке на ряду с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксирована работа вражеского снайпера со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов вследствие вражеских провокаций не было.

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С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет.