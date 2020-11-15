Второй тур выборов мэра проходит сегодня в Одессе, Херсоне и еще 5 городах

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, жители городов Сумы, Одесса, Херсон, Луцк, Краматорск, Каменец-Подольский и Украинка (Киевская обл.) должны выбрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

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В Луцке жителям предстоит сделать выбор между советником городского головы Игорем Полищуком (партия "За майбутнє", 18 934 голосов, или 32,47%) и генеральным директором ГП "Волыньстандартметрология", самовыдвиженцем Богданом Шибой (7 662, или 13,14%).

В Сумах во втором туре встретятся действующий мэр Александр Лысенко (ВО "Батькивщина", 28 877, или 44,2%) и председатель Сумского районного совета Вадим Акперов ("Европейская солидарность", 9 609, или 14,71%).

За кресло мэра Одессы поборются действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 77 518, или 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь", 39 351, или 19,06%).

В Херсоне в повторном голосовании примут участие заместитель главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!", 22 777 голосов, или 30,75%) и бывший мэр Херсона (2002-2012), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо", 12 660, или 17,09%).

Жители Краматорска должны сделать выбор между директором по маркетингу и сбыту ПАО "Энергомашспецсталь", самовыдвиженцем Александром Гончаренко (19 390, или 48,61%) и действующим мэром, самовыдвиженцем Андреем Панковым (15 056, или 37,75%).

На пост мэра Каменец-Подольского претендуют директор благотворительного фонда "Ми – кам'янчани", самовыдвиженец Владимир Мельниченко (10 048, или 40,47%) и глава Каменец-Подольской городской организации ВО "Свобода" Михаил Поситко (8 803, или 35,46%).

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Повторное голосование на выборах мэра состоится и в городе Украинка (Киевская обл.) в связи с тем, что два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей. Так, Оксану Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александра Туренко (от партии "Европейская солидарность") поддержали по 1 233 избирателя (по 17,4%).

По информации ЦИК, в повторном голосовании на выборах городского головы, которое состоится на 932 избирательных участках, в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей.

Кроме того, 15 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 областях состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов: одного депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских советов.

Результаты должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

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По законодательству повторное голосование на выборах городского головы назначается в громадах с количеством избирателей 75 тысяч и больше, если ни один кандидат не набрал 50%+1 голос.

Согласно ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

В нескольких городах повторное голосование назначено на 22 и 29 ноября.