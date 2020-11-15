В Украине выявлен 10 681 новый случай COVID-19: умерло 95 человек, 2 633 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксирован 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 2 633 человека, умерло 95 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. Госпитализированы 1 227 человек; летальных случаев - 95; выздоровели - 2 633 человека", – написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

Днем ранее, зафиксированы рекордные 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 13 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 11 787 человек, 12 ноября зафиксировано 11 057 случаев инфицирования; 11 ноября было 10 611 новых случаев, 10 ноября сообщалось о 10 842 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 535 857 человек, 9 603 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 241 444 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

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