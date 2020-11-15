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85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция. ФОТОрепортаж

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Полицейские Киевской области за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений карантина.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"На территории области работало 55 рейдовых групп. При проверке соблюдения карантинных мероприятий работники милиции задокументировали 85 преступлений", - говорится в сообщении.

В частности, больше всего нарушений зафиксировано среди работы крупных сетевых магазинов - 11 фактов. 10 нарушений выявлено среди владельцев заведений питания, кафе и ресторанов. 8 фактов нарушений карантина зафиксировано в сфере пассажирских перевозок, где были нарушения по чрезмерному количеству пассажиров в общественном транспорте и несоблюдение масочного режима.

"Не прекратили свою деятельность владельцы салонов красоты и парикмахерских. В течение дня таких нарушений карантина работники полиции задокументировали 5 случаев", - отметили в полиции области.

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По всем выявленным фактам нарушения карантинных мероприятий правоохранители составили административные протоколы по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Все админматериалы будут направлены в суд для принятия решения", – подчеркнули в пресс-службе.

В полиции напомнили, что за нарушение санитарных правил предусмотрена административная и уголовная ответственность.

85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 01
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 02
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 03
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 04
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 05
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 06
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 07
85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 08

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85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция 09

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  • Порохобандерівець
    Тілом Вовік у ВІП-палаті в Феофанії, але впевнений- душею з народом, - в коридорах лікарень і без кисню.
    85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 2825
  • Nikolai Chizhevsky
    Простых людей малый средний бизнес решили доконать выставили их преступниками а "народно избранным" можно миллиарды разворовывать из того ж ковинд фонда во время когда не хватает апаратов это настолько циничнои мерзко а они ловят парукарни мелкие видно на фото что это не мегаприбыль по виду, продавцов детской обуви
  • vitaliymkua
    І не кажи... 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 1183
    85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция - Цензор.НЕТ 6906
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