Трамп впервые заговорил о возможной смене администрации Белого дома: "Кто знает?"

Действующий президент США Дональд Трамп впервые намекнул на свой скорый уход с должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом он сказал во время выступления в Белом доме по поводу возможного локдауна в стране, о котором говорят в команде Джо Байдена.

"Эта администрация не введет локдаун. Надеюсь, что бы ни случилось в будущем - кто знает, какая это будет администрация? Я думаю, время покажет - но я могу сказать, что эта администрация не введет локдаун", - сказал Трамп.

В то же время, как отмечает издание, готовность Трампа допустить, что в следующем году может быть другая администрация, напрямую зависит от признания результатов выборов, которые он в настоящее время оспаривает.

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По данным Университета Джона Хопкинса, в США после выхода на 10 миллионов случаев коронавируса в этот понедельник к концу недели добавилось еще более полумиллиона новых случаев. При таких темпах прирост может превысить 11 миллионов в следующие четыре дня, что станет самым быстрым приростом нового миллиона случаев за все время пандемии.