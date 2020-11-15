Полиция из-за карантина прекратила работу столичного спортклуба "5 элемент". Администрация заявляет о "политическом подтексте" (обновлено)
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Во время рейдов установлено, что спортивный комплекс "5 элемент" в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение", - говорится в сообщении.
Правоохранители составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).
В самом клубе заявили, что полиция выполняет "политический заказ".
"Наш комплекс имеет площадь в 18 000 квадратных метров только в зданиях и еще открытая площадка. Всего более 25 000 квадратных метров. Ситуация имеет политический подтекст", - отметила генеральный директор комплекса Наталья Щербий.
"Мы спортивно-оздоровительный комплекс и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье", - сказал юрист комплекса Валерий Ричек в интервью журналистам.
Он отмечает, что в постановлении правительства о так называемом "локдауне выходного дня" нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.
"5 элемент" планирует обжаловать действия правоохранителей в судебном порядке.