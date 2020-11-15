Новости • Коронавирус и карантин

Полиция из-за карантина прекратила работу столичного спортклуба "5 элемент". Администрация заявляет о "политическом подтексте" (обновлено)

12 866197
Полиция из-за карантина прекратила работу столичного спортклуба "5 элемент". Администрация заявляет о "политическом подтексте" (обновлено)
Полиция составила админпротокол возбудила уголовное дело в отношении киевского спортивного клуба "5 элемент", который продолжал работать несмотря на карантин выходного дня.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Во время рейдов установлено, что спортивный комплекс "5 элемент" в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Читайте также: 85 нарушений карантина выходного дня выявлены на Киевщине в субботу, - полиция. ФОТОрепортаж

В самом клубе заявили, что полиция выполняет "политический заказ".

"Наш комплекс имеет площадь в 18 000 квадратных метров только в зданиях и еще открытая площадка. Всего более 25 000 квадратных метров. Ситуация имеет политический подтекст", - отметила генеральный директор комплекса Наталья Щербий.

"Мы спортивно-оздоровительный комплекс и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье", - сказал юрист комплекса Валерий Ричек в интервью журналистам.

Он отмечает, что в постановлении правительства о так называемом "локдауне выходного дня" нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.

"5 элемент" планирует обжаловать действия правоохранителей в судебном порядке.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • faust7808
    Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 3246

    тут тебя родичи искали Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 4528 Валерочка Валерочка Поліція припинила роботу столичного спортклубу "5 елемент", який порушував карантин вихідного дня - Цензор.НЕТ 5168
  • Valery Valery 43f2bcb9
    Конечно правильно,особенно если учесть,что порохоботам этот момент не приятен, так как клуб Петин.
    Выходит только на словах Петр Алексеевич за здорвье нации беспокоится?
  • Старый зольдат
    И это правильно.
    А вот к слову Велюр то же закрылся?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости