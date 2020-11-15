Полиция из-за карантина прекратила работу столичного спортклуба "5 элемент". Администрация заявляет о "политическом подтексте" (обновлено)

Полиция составила админпротокол возбудила уголовное дело в отношении киевского спортивного клуба "5 элемент", который продолжал работать несмотря на карантин выходного дня.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Во время рейдов установлено, что спортивный комплекс "5 элемент" в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

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В самом клубе заявили, что полиция выполняет "политический заказ".

"Наш комплекс имеет площадь в 18 000 квадратных метров только в зданиях и еще открытая площадка. Всего более 25 000 квадратных метров. Ситуация имеет политический подтекст", - отметила генеральный директор комплекса Наталья Щербий.

"Мы спортивно-оздоровительный комплекс и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье", - сказал юрист комплекса Валерий Ричек в интервью журналистам.

Он отмечает, что в постановлении правительства о так называемом "локдауне выходного дня" нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.

"5 элемент" планирует обжаловать действия правоохранителей в судебном порядке.