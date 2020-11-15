Более 50 тыс. киевлян заболели коронавирусом с начала пандемии, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 921 случай заболевания COVID-19. Всего подтвержденных случаев заболевания в столице 50 620.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 921. 15 случаев - летальных. Всего от коронавируса в нашем городе за период пандемии умерли 965 человек", - написал Кличко.

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По его информации, за сутки заболели:

- 525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;

- 343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;

- 25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и

- 28 мальчиков от 3 лет до 17.

Заболели также 42 медика.

Всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 50 620.

В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 124, в Оболонском - 121 и в Деснянском районе - 120 случаев.



