В Луцке на двух участках нет протоколов заседания, в Каменец-Подольском не хватает избирательных урн, - "ОПОРА"

Наблюдатели гражданской сети "ОПОРА" сообщают о нарушениях на избирательных участках в день голосования во втором туре выборов городского головы в некоторых населенных пунктах Украины.

Информация о нарушениях опубликована на сайте "ОПОРЫ", сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Луцке на двух избирательных участках комиссии не вели протоколов утреннего заседания. На одном из участков комиссия не объявила количество избирателей и бюллетеней. Относительно протокола ответили, что оформят его позднее.

На избирательных участках в Каменец-Подольском не хватает урн для голосования, фиксируют наблюдатели "ОПОРЫ". На одном из участков члены комиссии решили не использовать урну из-за повреждения, поэтому заклеили ее скотчем, перевернули и отставили в сторону.

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Нехватка избирательных урн и кабинок для голосования наблюдается и на трех участках в Херсоне.

В городе Украинка (Киевская обл.) на одном из участков секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов, не дождавшись завершения голосования, почти с начала рабочего процесса.

Как сообщалось, в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины проходит повторное голосование на выборах городского головы. Мэра выбирают в Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке.

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