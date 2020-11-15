В Китае COVID-19 выявили на импортном мясе и упаковках

В городе Цзинань на востоке Китая на импортируемых говядине, требухе и упаковках обнаружен коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Продукция прибыла из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии.

Как отмечается в заявлении Муниципальной комиссии здравоохранения в городе Цзинань, говядина попала в город через таможню Яншань в Шанхае и другие пункты. В заявлении не указаны названия компаний, которые отгрузили продукцию.

Более 7,5 тыс. человек, которые могли контактировать с этими продуктами и связанным с ними персоналом, получили отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что риск заражения COVID-19 от замороженных продуктов невелик.

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