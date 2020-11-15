"Карусели" и незаконная агитация: наблюдатели КИУ заявляют о нарушениях. ФОТО

Наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) сообщают о фактах ведения агитационной деятельности в день голосования, а также о возможной организации избирательных "каруселей".

Об этом сказано на странице КИУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Херсоне на улицах размещены билборды в стилистике кандидатов, вышедших во второй тур выборов. В частности, речь идет о рекламе с надписями "Выбирай! Свой хозяйственник или чужой популист", а также о билбордах с изображением динозавров и надписью "Да" (летом по инициативе одного из кандидатов в Херсоне состоялась выставка-аттракцион "Больших динозавров").

В Херсоне накануне дня голосования были размещены объявления о денежном вознаграждении для граждан за информацию о фальсификациях: "Внимание! Вознаграждение 30 000 грн за достоверную информацию о подкупе избирателей, "сетках", попытке сфальсифицировать выборы городского головы Херсона 15 ноября". Указан номер телефона, по которому рекомендуют обращаться.

Читайте на Цензор.НЕТ: Второй тур выборов мэра пройдет сегодня в Одессе, Херсоне и еще 5 городах

В Краматорске наблюдатели КИУ сообщают о подозрении на использование технологии избирательных "каруселей". На одном из участков молодой человек после голосования показывал телефон другому гражданину, который пришел с ним на участок, но сам не голосовал.

Кроме того, в КИУ информируют о несоблюдении на некоторых избирательных участках противоэпидемических требований. Так, в Краматорске на одном из участков наблюдаются организационные проблемы: в помещении участка узкий школьный коридор, отсутствуют защитные экраны, дистанция между членами комиссии не соблюдается.

Также на Цензор.НЕТ: В Луцке на двух участках нет протоколов заседания, в Каменец-Подольском не хватает избирательных урн, - "ОПОРА"





