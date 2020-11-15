Полиция прекратила работу ресторана на столичном Печерске: нарушали карантин и избили журналиста. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение от представителей СМИ о том, что во время выполнения редакционного задания администрация заведения на улице Набережное шоссе препятствует журналистской деятельности. На место происшествия выехали экипажи патрульных, спецназовцы и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.
Установлено, что ресторан, несмотря на карантинные ограничения, работал в обычном режиме и принимал посетителей. Когда в заведение приехали журналисты, между съемочной группой и администрацией возник словесный конфликт, в ходе которого работник заведения ударил корреспондента. После этого съемочную группу закрыли в ресторане и не выпускали.
"На законные требования работников полиции открыть дверь, прекратить работу заведения и выпустить указанных лиц, в течение часа администрация и охрана не реагировала. В дальнейшем сотрудники спецподразделения открыли двери ресторана и зафиксировали правонарушение", - говорится в сообщении.
Работники полиции вывели всех посетителей из заведения и составили на директора административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Также следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого правонарушения правоохранители задержали двух работников заведения - 1982 и 1989 года рождения. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.