Революция в Беларуси: начальник изолятора на Окрестина просит заменить врачей, потому что они "сочувствуют задержанным". АУДИО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Еврорадио".
Запись была опубликована в соцсетях утром 15 ноября, подтвердить или опровергнуть ее аутентичность пока не удалось.
Приводим фрагмент расшифровки аудиозаписи.
"- Алло, скорая.
- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- А это старший врач?
- Да, Грибок.
- Здравствуйте, моя фамилия Кенюх Игорь Григорьевич, я начальник изолятора временного содержания на Окрестина. Так. Смотрите, значит, у меня сейчас находятся, только что были две бригады ваши, вот. Слышите меня?
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- Да, слышу.
- Я сейчас… У меня был разговор с врачами. Я вам хочу сказать, ну, мягко так, что это врачи не совсем благонадежные и они здесь не должны находиться. Если можно, уберите их, пожалуйста, отсюда. Они несут абы что и не туда, куда надо.
- Как это понять, объясните, пожалуйста? Что значит "неблагонадежные"?
- Сочувствуют задержанным.
- Ну это нормально, они же медработники.
- Нормально?
- Ну медработники, ну как они могут не сочувствовать?".
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Старший врач скорой помощи Грибок уточнила, что ее сотрудники забрали из изолятора двух больных в тяжелом состоянии, одного из них - с судорогами.
Начальник изолятора сказал, что будет звонить в министерство здравоохранения и решать этот вопрос там.