Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение

Президент США Дональд Трамп впервые публично признал в Твиттере победу на выборах своего соперника от Демократической партии Джо Байдена. Вскоре он удалили этот твит и заявил, что будет бороться.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Твиттер президента США.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдателей не допустили, голоса считала леворадикальная частная компания "Доминион" с плохой репутацией и низкопробным оборудованием", - написал Трамп.

Сейчас этот твит удален.

"Он победил только в глазах фейковых медиа. Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Эти выборы были сфальсифицированы!" - написал президент США.

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