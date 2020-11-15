Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение
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Президент США Дональд Трамп впервые публично признал в Твиттере победу на выборах своего соперника от Демократической партии Джо Байдена. Вскоре он удалили этот твит и заявил, что будет бороться.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Твиттер президента США.
"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдателей не допустили, голоса считала леворадикальная частная компания "Доминион" с плохой репутацией и низкопробным оборудованием", - написал Трамп.
Сейчас этот твит удален.
"Он победил только в глазах фейковых медиа. Я ничего не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Эти выборы были сфальсифицированы!" - написал президент США.
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