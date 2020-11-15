Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, 15 ноября, российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"На участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - сказано в сообщении.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперы ГСЧС разминировали более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

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"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сводке.