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На акциях протеста в Беларуси задержали более 500 человек, - правозащитники

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На акциях протеста в Беларуси задержали более 500 человек, - правозащитники
Число задержанных на акциях протеста в воскресенье в Беларуси превысило 500 человек.

Таковы данные правозащитного центра "Весна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным на 18.00, в списках "Весны" 502 человека. Списки продолжают дополнять.

Основное количество задержаний произошло в Минске, но правозащитники сообщают также о задержанных в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, всего на акциях в разных городах страны в воскресенье задержаны 17 журналистов.

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Топ комментарии

  • вставай
    Все-таки сябри, зараз, ментально близькі кацапам. Ті теж в автозаках селфі робили, а у нас вони горіли. Але будем справедливими. Це тільки їхня перша революція.
  • вставай
    Не треба судити. Ми теж до кінця свою справу не виконали. Була пісня Майдану "Горіла шина", так там були рядки: "під суд народний трибунал, кожен піде регіонал..." А вони і досі себе непогано почувають, сидять в раді і прикупили каналів. І НІХТО не сів.
  • Евгеньевич Євгенович
    Які упороті там партизани...
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