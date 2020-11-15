Судебная отмена результатов выборов в горсовет Харькова: теризбирком принял новый протокол, список избранных депутатов остался тем же
Эту информацию Суспільному 15 ноября подтвердила председатель Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая, передает Цензор.НЕТ.
Протокол комиссии в документах ТИК на сайте горсовета пока не опубликован, отмечает издание.
Список избранных депутатов, как объясняли в ТИК, не изменится. Остался вопрос, будут ли уже зарегистрированных депутатов новоизбранного совета регистрировать заново.
Напомним, 13 ноября Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии от 5 ноября о признании избранными 84 депутатов Харьковского городского совета. Суд установил, что городская ТИК приняла решение без учета решений судов, где рассматривались дела, связанные с выборами в районах города.
С ТИК судился кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Вац. Кроме признания противоправным и отмены протокола ТИК, он также настаивал на назначении повторных выборов, однако суд в этом ему отказал.