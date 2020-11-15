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Судебная отмена результатов выборов в горсовет Харькова: теризбирком принял новый протокол, список избранных депутатов остался тем же

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Судебная отмена результатов выборов в горсовет Харькова: теризбирком принял новый протокол, список избранных депутатов остался тем же
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия во исполнение решения апелляционного суда подписала новый протокол по результатам выборов в Харьковский городской совет.

Эту информацию Суспільному 15 ноября подтвердила председатель Харьковской городской ТИК Ольга Мозговая, передает Цензор.НЕТ.

Протокол комиссии в документах ТИК на сайте горсовета пока не опубликован, отмечает издание.

Список избранных депутатов, как объясняли в ТИК, не изменится. Остался вопрос, будут ли уже зарегистрированных депутатов новоизбранного совета регистрировать заново.

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Напомним, 13 ноября Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии от 5 ноября о признании избранными 84 депутатов Харьковского городского совета. Суд установил, что городская ТИК приняла решение без учета решений судов, где рассматривались дела, связанные с выборами в районах города.

С ТИК судился кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Вац. Кроме признания противоправным и отмены протокола ТИК, он также настаивал на назначении повторных выборов, однако суд в этом ему отказал.

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    все теркомиссии (и их доп/составы, на случай смерти, болезни, СБУ, и тд.), все Гепины на 100%.. все выборы в Харькове это фикция и игра наперстков..
    при чем, схема организованная Гепой, стала самоорганизованной, и получила самостоятельную жизнь..
    теперь этот механизм подделки результатов выборов будет жить самостоятельной жизнью и плодить новую коррупцию..
    Теризбиркомы стали как и суды, работать сами на себя..
    Если мы их не уничтожим, они уничтожат нас!
  • Антон Куприянов
    Гепавские карусели круче американских горок !
  • Alex Firman
    Мендельнулись в очередной раз. Слава зеленым яйцам Судебная отмена результатов выборов в горсовет Харькова: теризбирком принял новый протокол, список избранных депутатов остался тем же - Цензор.НЕТ 7946
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