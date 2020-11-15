Центризбирком второй раз за сутки заменил председателя ТИК в Одессе
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, принято постановление "Об изменениях в составе территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов".
Документом предусмотрено досрочное прекращение полномочий председателя городского ТИК Одессы Натальи Сиволапенко (от местной организации политической партии "Солидарность женщин Украины") "в связи с внесением представления о замене члена избирательной комиссии субъектом, по представлению которого кандидатура этого члена была включена в состав избирательной комиссии". На эту должность вновь назначена Нина Чернышенко.
Как напоминает ОПОРА, 14 ноября ЦИК заменил председателя территориальной избирательной комиссии Нину Чернышенко на Наталью Сиволапенко.
Кроме того, 15 ноября ЦИК заменила члена ТИК Людмилу Сербину (политическая партия "Пропрозиция") на Вячеслава Франчука.
Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.