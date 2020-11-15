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Арестович заявил о 33 боевых выходах в зоне ООС и 7 наградах: "Есть свидетели, но я всегда работал с людьми, которые не болтают". ВИДЕО

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Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что 33 раза совершал боевые выходы за линию фронта в зоне операции Объединенных сил. Внимание! Ненормативная лексика!

На просьбу журналиста телеканала OBOZREVATEL Кристины Бондаренко уточнить эту информацию ответил отказом, передает Цензор.НЕТ. Он заявил, что это якобы может навредить украинским военным, которые находятся в зоне ООС.

Арестович рассказал, что ходил на Донбассе за линию фронта. На уточняющий вопрос о его участии в боевом выходе в 2018 году в районе Краматорска он ответил, что это была Светлодарская дуга.

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"Скажем так: я не из тех, кто об этом рассказывает. О героических этих страницах. Ты первый человек, который спросил меня об этом за семь лет моей публичной деятельности", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что помнит все свои боевые выходы.

Журналист уточнила, что все сведения об Арестовиче носят общий характер, без всякой конкретики, а свидетелей его боевых заслуг якобы нет.

"Есть свидетели, но я всегда работал с людьми, которые не болтают", - парировал тот.

Он также сказал, что имеет семь ведомственных наград.

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"Седьмая догнала недавно - это именное огнестрельное оружие", - уточнил спикер.

По его мнению, о том, за что вручены эти награды, надо спрашивать начальство.

"А что плохого в том, чтобы сказать, где это было? Как это было?" - поинтересовалась журналист.

"Там просто сейчас идет та самая возня, не надо об этом рассказывать, где мы и как выходили, это не надо. Может навредить ребятам, которые там до сих пор", - ответил Арестович.

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Топ комментарии

  • Иван Николаенко
    На колчаковских фронтах ранен?
  • Aleksandr Ermak
    Во , доцент дает!
  • Gal
    Про таких після другої світової говорили - воював на ташкентському фронті.
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