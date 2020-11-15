По данным экзитпола, на выборах президента Молдовы проевропейская Санду побеждает пророссийского Додона

В первом туре выборов президента Молдовы ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому 15 ноября прошел второй тур.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, по результатам экзитпола Майя Санду (лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность", сторонница проевропейской политики) набирает 55%, а Игорь Додон (действующий президент, сторонник пророссийской политики) - 45%.

По состоянию на 21:00, когда закрылись участки, явка составила 52,59%.

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