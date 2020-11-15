Нардеп ОПЗЖ Рабинович заболел коронавирусом
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Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заболел коронавирусом.
Об этом он написал в Facebook 15 ноября, передает Цензор.НЕТ.
"Увы, поймал коронавирус. Будем лечиться", - сообщил Рабинович.
Напомним, 11 ноября спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что заболел COVID-19. 12 ноября первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.
Следующая неделя в парламенте является пленарной. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Елене Кондратюк.