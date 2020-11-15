Вдова отравленного полонием офицера ФСБ Литвиненко судится с Россией в ЕСПЧ

Жена российского разведчика Александра Литвиненко, которого в 2006 году отравили полонием в Лондоне, обратилась в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Вдова требует возместить ей карательные убытки (punitive damages) и выплатить компенсацию за потерянный доход (деньги, которые истец мог заработать, если бы не произошла причина иска). Общая сумма - 3,5 миллиона евро.

В иске представители Литвиненко также просят страсбургских судей принять решение относительно значения схемы целенаправленных убийств и покушений со стороны России. В частности, в документе вспоминают отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину в ЕСПЧ за €140 тыс. будет представлять бывший адвокат разведчика Литвиненко Эммерсон, - Минюст

Россия, против которой судится женщина, является членом Совета Европы, который контролирует ЕСПЧ. Ранее суд никогда не принимал решения по поводу "карательных убытков". Поэтому представители вдовы призывают его делать это в исключительных обстоятельствах этого иска и не допускать продолжения Россией своей политики "скрытой ликвидации".

Юристы, которые представляют Марину Литвиненко, переделали иск, который женщина подала в суд еще в 2007 году. Сейчас правительство Великобритании сотрудничает со Страсбургским судом, собирая доказательства для оценки дела. Однако он отказался от прямого вмешательства в поддержку иска вдовы, отчасти потому, что это может повлиять на рассмотрение судом будущих британских дел.

Как напоминает hromadske, 23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона скончался бывший офицер Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко. Он умер от лучевой болезни, которую вызвало отравление радиоактивным веществом - полонием-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.

Расследование и суд по делу Литвиненко продолжались более девяти лет. Публичные слушания начались только в начале 2015 года.

Также читайте: "Чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - Лавров счел неуместным сравнение отравлений Скрипаля и Литвиненко

21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным.

Виновными в убийстве признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай Литвиненко.

Сама вдова Литвиненко отметила, что дело ее мужа похоже на отравление бывшего разведчика РФ Сергея Скрипаля, в покушении на жизнь которого назвали виновными двух россиян.