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Следователь по делам Майдана Ена умер от коронавируса, - Адвокатская совещательная группа

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Следователь по делам Майдана Ена умер от коронавируса, - Адвокатская совещательная группа
11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Адвокатской совещательной группы.

"Это большая потеря для нас и для расследования. Андрей Ена уже длительное время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской. Ена организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду. Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео. Это очень большой объем кропотливой и важной следственной работы. Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана. Выражаем сочувствие и поддержку близким, друзьям, коллегам", - говорится в сообщении.

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Следователь по делам Майдана Ена умер от коронавируса, - Адвокатская совещательная группа 01

Топ комментарии

  • Igor L
    Міністра МОЗ Степанова звільняють, рішення в ОП вже прийняте, голоси депутатів для його зняття вже є, через це Степанов сімулірує хворобу на коронавірус, щоб не вигнали! Знімати Степанова потрібно було відразу після призначення, на другий день, а краще взагалі його не призначати! Потрібно повернути Супрун на посаду міністра МОЗ, вона сьогодні найбільш адекватна кандидатура - має успішний досвід роботи міністром, має наукову ступень в медицині в найкращому медичному університеті світу і має практичні медичні знання як практикуючий лікар для боротьби з епідемією на рівні міністра МОЗ!
  • Arab 961433ac
    Царство небесное. Но, все уже потеряли надежду на результат
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Ковид - это как очищающая буря, он показывает все изъяны социальной системы. Они налицо: системы здравоохранения нет, государства, способного мобилизовать ресурсы и эффективно их использовать, нет, элита абсолютно невменяема, и приняв решения, старается на них заработать по максимуму, а народ не хочет их контролировать и влиять. Всем просто наплевать и, когда нет эмпатии в обществе, то, соответственно, мы и получаем то, что сейчас видим.
    И всю красоту игры мы увидим тогда, когда войдем в пик эпидемии, к которому мы или уже подошли, или приблизимся к нему в течение месяца. Поэтому дальше вступает в силу дарвинистская логика - каждый сам за себя и выживает сильнейший.(с)
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