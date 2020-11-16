Следователь по делам Майдана Ена умер от коронавируса, - Адвокатская совещательная группа

11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Адвокатской совещательной группы.

"Это большая потеря для нас и для расследования. Андрей Ена уже длительное время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской. Ена организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду. Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео. Это очень большой объем кропотливой и важной следственной работы. Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана. Выражаем сочувствие и поддержку близким, друзьям, коллегам", - говорится в сообщении.

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