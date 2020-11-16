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Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники

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Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники
В воскресенье, 15 ноября, на "Маршах сильных" в Беларуси задержали более тысячи человек.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Вясна".

Отмечается, что в Минске задержания проводились в районе Пушкинской и Притыцкого. Также известно о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске.

В данный момент в списках правозащитников 1127 человек.

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Напомним, в Беларуси на 15 ноября запланировали протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, умершего после побоев силовиков. Маршрут марша от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко. Задержания начались почти сразу.

Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8093 Более 1100 человек задержали силовики на акциях в разных городах Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5829
  • irenka ko
    В нас котиків на виставках розганяють, в Білорусі протестувальників. Сидіть всі вдома, бо коронавірус нападе.
  • шуліка степовий
    Без масового загальнонаціонального страйку відірвати від влади "бацку" у білорусів не вийде. Протести вихідного дня - це красива картинка для телебачення , без жодного впливу на розвиток протесту. Вже два з половиною місяці йде тупцювання на місці. Незатримані на протестах білоруси , сьогодні всі дружно почимчикують на свої робочі місця.
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