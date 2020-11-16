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Выборы президента Молдовы: проевропейская Санду одерживает победу над пророссийским Додоном. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

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Бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии государства, передает Цензор.НЕТ.

Так, после подсчета протоколов с 98,74% избирательных участков в Молдове, Санду получила 56,36% голосов избирателей, а ее оппонент, действующий президент Игорь Додон - 43,64%. Разрыв между ними составляет около 200 тыс. голосов - более 889 тыс. за Санду, чуть менее 689 тыс. - за Додона.

Выборы президента Молдовы: проевропейская Санду одерживает победу над пророссийским Додоном 01

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Выборы президента Молдовы: проевропейская Санду одерживает победу над пророссийским Додоном 02
Выборы президента Молдовы: проевропейская Санду одерживает победу над пророссийским Додоном 03

Как отмечает Интерфакс-Украина, за рубежом приняли участие в выборах президента Молдовы более 260 тысяч избирателей, из них за Санду проголосовало более 80%.

Окончательные результаты будут известны в понедельник утром после закрытия участков и подсчета голосов в США и Канаде.

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Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы. Она также заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов, подчеркнув готовность сотрудничать в этом вопросе с другими политическими силами.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон пока свое поражение не признал. Он обещал провести брифинг после заседания высшего руководства страны в понедельник, в 11:00.

По состоянию на 8:25 утра 16 ноября ЦИК Молдовы обработал 99,91% голосов. Лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента, набрав 57.71% голосов. Действующий пророссийский президент Игорь Додон набирает 42.29%.

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Топ комментарии

  • шуліка степовий
    Поздоровляю Молдову з позбавленням від кацапського виробу №2.
  • Aleks *
    Молдова оказалась умней Одессы и Харькова .
  • дмитрий иванов 527db324
    В Одессе и Харькове, как и в Лугандоне до войны, логика простая - хоть бандит и вор, но наш, родной. Вроде обожглись уже, но нет, до лохтората всё не доходит
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