Совместное заявление Франции и Германии о работе КПВВ на Донбассе: Украина выполнила свои обязательства, ждем того же от России и ее наемников

Федеральное министерство иностранных дел Германии и Министерство иностранных дел Франции сделали совместное заявление о завершении работ над новыми пунктами пропуска на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства ФРГ в Украине.

"Германия и Франция приветствуют завершение работ над двумя новыми пунктами пропуска на линии разграничения. Это может увеличить количество переходов вдоль 450-километровой линии разграничения до семи. Этим Украина выполняет свои обязательства, о которых Россия, Украина, Франция и Германия договорились в выводах Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года. Таким образом, Украина создала возможности для улучшения тяжелых условий на пунктах пропуска в начале зимы и облегчения бедственного положения людей на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Также МИД приветствуют поддержку Европейского союза в обеспечении инфраструктуры на новых пунктах пропуска в Золотом и Счастье.

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"Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие пункты пропуска на линии разграничения в Донецкой области. Сейчас тысячам людей, которые посещают врачей, получают пенсионные выплаты или хотят увидеть своих близких, запрещены поездки через линию разграничения. Конфликт не может и дальше продолжаться за счет страданий населения, а противостояние не должно углубляться дальше.

Несмотря на договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы, сепаратисты не выполнили своих обязательств по созданию возможности открытия пунктов пропуска в Золотом и Счастье, запланированного на 10 ноября. Мы призываем Россию использовать свое влияние для обеспечения выполнения этих договоренностей. Как член Трехсторонней контактной группы Россия также ведет прямые переговоры с Украиной и несет общую ответственность за успешное выполнение выводов Парижского саммита.

Германия и Франция и в дальнейшем будут придерживаются цели полной реализации договоренностей, достигнутых на саммите 9 декабря", - подчеркивается в публикации.

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Напомним, 10 ноября Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, несмотря на отказ наемников РФ открыть пункты со своей стороны.

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