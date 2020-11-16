Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе: вел огонь из гранатомета и стрелкового оружия, боевых потерь нет, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 15 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку от Старогнатовки применил подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих ОС не было", - сказано в сообщении.
Таке сообщается, что с начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.
"С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ОС.