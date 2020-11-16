COVID-19: ВОЗ зафиксировала новый рекорд суточной заболеваемости и выявила, в какие дни недели регистрируют больше всего новых случаев

В течение двух суток в ВОЗ фиксируют рекордные показатели количества выявленных новых случаев коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано почти 54 миллиона случаев инфицирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой информагентство AFP.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали рекордное ежедневное число новых случаев заболевания COVID-19.

Согласно обнародованным в воскресенье, 15 ноября, данным, накануне сообщалось о 660 905 случаях коронавируса, что составляет новый рекорд. Прежнее высокое число было зафиксировано днем ​​раньше - 13 ноября - и составил 645 410 случаев. Предыдущий рекорд ВОЗ фиксировала 7 ноября, когда было 614 013 случаев.

Как отметили в ВОЗ, прослеживается четкая тенденция, наибольшее количество новых случаев заражения коронавируса фиксируют по пятницам, субботам и воскресеньям, а также по вторникам и средам. Всего с начала пандемии аналитиками ВОЗ было зафиксировано 53,7 миллиона подтвержденных случаев заболевания в мире, одновременно более 1,3 миллиона человек, в которых был диагностирован COVID-19 умерли.

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13 ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус предостерег, что придется преодолеть "долгий путь", чтобы взять вирус под контроль во всем мире. Он также выразил уверенность в том, что дальнейшее распространение вируса можно сдержать даже без прорыва в разработке необходимой вакцины.

"Мир не может надеяться только на одно и пренебрегать многими другими инструментами, которые эффективны для того, чтобы взять этот вирус под контроль", - сказал он.