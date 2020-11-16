Макрон раскритиковал Совбез ООН: "Никаких полезных решений"

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН в его нынешней форме. Совбез ООН "в настоящее время не принимает никаких полезных решений"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он заявил в интервью парижскому изданию Grand Continent, которое выйдет в понедельник, 16 ноября. Франция является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. Помимо Франции это США, Китай, Великобритания и Россия.

Макрон также заявил, что Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны. Американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике", подчеркнул президент Франции. Он отметил, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.

Споры над тем, как должна выглядеть новая архитектура мировой безопасности продолжаются не первый год. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) выступает за создание Совета безопасности Евросоюза - "места, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН призвал к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19

При этом, по словам Мааса, Великобритания должна принимать участие в работе Совета безопасности ЕС даже после того, как она покинет Евросоюз, а США - стать важным партнером этого органа.