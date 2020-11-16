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Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв

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Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв
Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии на утро понедельника достигло 54 млн 818 тыс. 483 случая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным, на утро понедельника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 324 тыс. 530. Выздоровели почти 38,1 млн человек.

Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина поднялась на 17-е месте мирового рейтинга и на 8-е в Европе.

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Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв 02

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  • Petr Ovich 2999c132
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