В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро понедельника, 16 ноября, зафиксированы 9 832 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 2 753 человека, умерли 94 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 100 человек;

летальных случаев - 94;

выздоровели - 2 753 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 33 486 (в том числе методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4 801).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 545 689 человек;

выздоровели - 244 197 человек;

летальных случаев - 9 697;

проведено ПЦР-тестов - 3 941 651.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях", - сообщил Степанов.



