В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 100 человек;
летальных случаев - 94;
выздоровели - 2 753 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 33 486 (в том числе методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4 801).
За все время пандемии в Украине
заболели - 545 689 человек;
выздоровели - 244 197 человек;
летальных случаев - 9 697;
проведено ПЦР-тестов - 3 941 651.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях", - сообщил Степанов.