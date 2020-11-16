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В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели

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В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели
В Украине по состоянию на утро понедельника, 16 ноября, зафиксированы 9 832 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 2 753 человека, умерли 94 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников.

Также за минувшие сутки В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 06

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 03госпитализированы - 1 100 человек;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 03летальных случаев - 94;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 03выздоровели - 2 753 человека;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 33 486 (в том числе методом ПЦР - 28 685, методом ИФА - 4 801).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 06

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 08заболели - 545 689 человек;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 08выздоровели - 244 197 человек;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 08летальных случаев - 9 697;

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 3 941 651.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях", - сообщил Степанов.

В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 11
В Украине выявлены 9 832 новых случая COVID-19: умерли 94 человека, 2 753 - выздоровели 12

Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
  • Скайхок Дуглас
    Проследи хотя бы за пол года.
    В выходные статистика всегда показывает меньшее кол-во заражений (читай - обращений).
  • Александр Лихошва
    Во всем мире показатели увеличиваются, а в Украине третий день на спад .
    Интересно, в чем причина , или так зелёный чемпион по борьбе с короной ?
    Прикольно когда ты можешь печатать любые цифры ))
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